Namen van presentatoren Eurovisie Songfestival lekken uit

Laura Pausini, Alessandro Cattelan en hoogstwaarschijnlijk Mika zijn dit jaar de presentatoren van het Eurovisie Songfestival. Dat meldt het Italiaanse persbureau Adnkronos.

De officiële aankondiging van de presentatoren wordt volgende week verwacht, op de tweede avond van het Sanremo-festival waar Laura Pausini te gast is.

Laura Pausini is vooral bekend van haar hits ‘La Solitudine’ uit 1993 en ‘Strani Amori’ uit 1994.

Alessandro Cattelan presenteerde jarenlang ‘X Factor’ op de Italiaanse televisie. Vorig jaar maakte de 41-jarige presentator de overstap naar de omroep RAI, verantwoordelijk voor de organisatie van het Songfestival dit jaar.

Mika komt oorspronkelijk uit Libanon, maar vestigde zich op jonge leeftijd in Groot-Brittannië. In 2007 en 2008 scoorde hij wereldwijd hits met onder meer ‘Grace Kelly’ en ‘Relax, Take It Easy’. In Italië had hij al zijn eigen tv-show en zat hij in de jury van ‘X Factor’.

Het songfestival wordt op 10, 12 en 14 mei door Italië georganiseerd in het Palaolimpico in Turijn.

Vormgeving

De Italiaanse organisatie van het Eurovisie Songfestival dat dit jaar in Turijn wordt gehouden, heeft maandag de vormgeving onthuld. De vormgeving is een visuele interpretatie van het thema van het festival dit jaar, ‘The Sound of Beauty’.

Het ontwerp is gebaseerd op de symmetrische structuur en patronen van cymatica – de studie van geluidsgolfverschijnselen.

De term ‘cymatic’ werd in de jaren zestig bedacht door Hans Jenny, een Zwitserse wetenschapper en filosoof, afgeleid van het oud-Griekse woord κῦμα (kyma), dat ‘golf’ betekent. Zijn experimenten toonden aan dat als fijne poeders op een plaat metaal werden geplaatst en er akoestische golftrillingen op werden toegepast, deze deeltjes in specifieke patronen werden georganiseerd.

Deze patronen, ook bekend als Chladni-figuren, vormen, in het geval van harmonische geluiden, symmetrische geometrische vormen en composities, vergelijkbaar met mandala-configuraties.

Tuinen

De Italiaanse tuin was een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor het decorontwerp en het was opvallend dat deze tuinen een structuur hebben die vergelijkbaar is met die in cymatica. Beide zijn gebaseerd op symmetrie, axiale geometrie en lijken te wijzen op het principe van een idee van orde over de natuur.

Lettertype

Het lettertype dat dit jaar gebruikt wordt is Arsenica, een serif-lettertype ontworpen door Francesco Canovaro voor Zetafonts en ontwikkeld door een ontwerpteam met Mario De Libero, Andrea Tartarelli en Cosimo Lorenzo Pancini.

Het ontwerp van Arsenica is geïnspireerd op het Italiaanse posterontwerp aan het begin van de 20e eeuw, een tijd waarin typografie, belettering en illustratie nauw met elkaar verweven waren, voortbouwend op traditionele lettervormen in oude stijl die vaak doordrenkt waren met Art Nouveau- en Deco-gevoeligheden.

Kunstenaars als Giorgio Muggiani en Marcello Dudovich illustreerden affiches voor Cinzano, Pirelli en Rinascente en zorgden voor typografisch ontwerp voor kranten.

(Bron: Adnkronos, Eurovision; afbeelding: Eurovision)

