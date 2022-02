Eén op de tien jongeren in Italië slachtoffer conversietherapie

on

Naar schatting één op de tien LHBTI Plus-jongeren is in Italië het slachtoffer van praktijken die gericht zijn op het corrigeren van de seksuele geaardheid.

De Italiaanse Vereniging voor Andrologie (Sia) heeft alarm geslagen en wijst er op dat deze zogenaamde conversietherapieën “wetenschappelijke grondslagen hebben die niet bestaan […] en zijn gevaarlijk en schadelijk voor degenen die eraan lijden, vaak adolescenten of nog jonger.’

Italië kent geen wettelijk verbod op conversietherapie en officiële cijfers over de toepassing ervan zijn er niet.

Volgens Sia vinden conversies buiten het zicht verspreid over het hele land plaats en schat dat ten minste één op de tien jongeren wordt onderworpen aan een poging tot seksuele heroriëntatie.

‘Ethisch onaanvaardbaar’

‘Deze praktijken, of ze nu meer of minder ingrijpend zijn, veroorzaken allemaal enorme psychologische en fysieke schade aan de mensen die er het slachtoffer van zijn. Het zijn ethisch onaanvaardbare behandelingen, zonder enige wetenschappelijke basis, die Sia in al hun vormen veroordeelt.’

Tweede Kamer

In Nederland is er een ruime Kamermeerderheid voor een verbod op geven of aanbieden van conversie therapieën. Het kabinet werd in januari middels een motie opgeroepen om te komen met een wetsvoorstel.

