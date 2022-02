Inzamelingsactie #HartvoorAhmed levert 2.200 euro op

on

De inzamelingsactie voor de Tunesische homoseksuele asielzoeker Ahmed heft € 2.200 opgeleverd. De inzamelingsactie werd door LGBT Asylum Support gestart, nadat Ahmed in de nacht van zondag 1 op maandag 2 november 2021 in Amsterdam werd mishandeld, bedreigd en beroofd door twee mannen.

Ahmed kwam die nacht uit gaybar Soho in de Reguliersdwarsstraat. Hij werd beroofd van zijn fiets, telefoon, koptelefoon en rugzak. Zijn kleding raakte beschadigd. Het politieonderzoek naar de daders heeft nog niet tot aanhoudingen geleid.

LGBT Asylum Support staat Ahmed al jaren intensief bij in zijn asielprocedure en startte een inzamelingsactie onder de titel #HartvoorAhmed. De donaties bleven binnenkomen, waarop besloten werd de overhandiging van de cheque uit te stellen.

Afgelopen weekeinde kreeg hij de cheque in bijzijn van zijn vriend Emile overhandigd in de Reguliersdwarsstraat. Ahmed was volledig overdonderd door de hoogte van het bedrag. Hij kan nu een nieuw fiets en telefoon kopen: ‘Thank you, really, thank you. I feel so, so happy today. What ever before I don’t feel this until now, crying from happiness, feeling safe and proud!’

Ahmed doneerde een kwart van het ingezamelde geld aan LGBT Asylum Support voor alle steun die hij ontvangt. De stichting is volledig afhankelijk van giften. De gift van Ahmed wordt gebruikt om de tandartsrekening te betalen van een LHBTI-asielzoeker, die al bijna twee jaar last van kiespijn had en een wortelkanaalbehandeling moest ondergaan, die niet door de verzekering wordt vergoed.

Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support: ‘Zo’n prachtige, onverwachte gift kan direct gebruikt worden in een uitzonderlijke situatie die we helaas vaker meemaken maar niet de middelen voor hebben. Dat lag nu anders. Dank daarom aan iedereen voor grote en kleine giften. Dank ook aan iedereen die een hart heeft niet alleen voor Ahmed maar voor alle kwetsbare LHBTI-asielzoekers in Nederland.’

Foto: Ahmed samen met zijn partner Emil in de Reguliersdwarsstraat samen met voorzitter LGBT Asylum Support Sandro Kortekaas.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

