Iran executeert twee homoseksuele mannen na zes jaar cel

In Iran zijn twee mannen geëxecuteerd die waren veroordeeld op beschuldiging van sodomie. Ze zaten al zes jaar gevangen in een dodencel.

Volgens Human Rights Monitor Iran gaat het om Mehrdad Karimpou en Farid Mohammadi, beiden 32 jaar.

Ze werden ter dood veroordeeld voor ‘sodomie met geweld’ en de afgelopen zondag opgehangen in een gevangenis in de noordwestelijke stad Maragheh, zo’n 500 kilometer van de hoofdstad Teheran.

Volgens diverse bronnen zijn de afgelopen zes dagen in totaal zeven mensen opgehangen in Iran. Niet helder is waar zij voor veroordeeld waren. Dat zou het totaal op 307 brengen sinds maart 2021.

Afgelopen juli werden in Maragheh nog twee andere mannen geëxecuteerd op grond van dezelfde aanklachten.

In oktober 2021 zei Javaid Rehman, de onafhankelijke VN-onderzoeker op het gebied van mensenrechten in Iran, aan de mensenrechtencommissie van de Algemene Vergadering van de VN dat Iran doorgaat met de uitvoering van de doodstraf ‘in een alarmerend tempo’.

Volgens de Iraanse wet behoren sodomie, verkrachting, overspel, gewapende overvallen en moord tot misdaden waar de doodstraf op staat.

(Bron: AP, Iran HRM; foto: Twitter)

