Openlijk non-binaire sporter doet mee aan Olympische Spelen

Voor het eerst in de geschiedenis doet er een openlijk non-binaire sporter mee aan de Olympische Winterspelen: de Amerikaanse kunstschaatser Timothy LeDuc.

Hij vormt samen met Ashley Cain-Gribble een duo in het onderdeel voor paren.

‘We zijn hier altijd geweest, we hebben altijd al deel uitgemaakt van sport, maar we hebben niet altijd open kunnen zijn’, vertelde LeDuc bij CNN. ‘Ik hoop dat het verhaal nu gaat verschuiven naar dat non-binaire atleten open en succesvol kunnen zijn in de sport.’

In 2019 en 2022 werd LeDuc samen met diens partner Cain-Gribble Amerikaans kampioen en nu is die in Peking om voor het eerst deel te nemen aan de Olympische Spelen. ‘We willen deze prestaties opdragen aan alle mensen die het gevoel hadden dat ze er niet bij hoorden of te horen kregen dat ze er niet bij hoorden in deze sport.’

Kunstschaatser LeDuc, die op 18 februari in actie komt in Peking, hoopt op meer begrip in de samenleving en in de sportwereld. ‘Ik hoop dat mijn openheid en authenticiteit helpt om dat gesprek vooruit te helpen. Dat mensen gaan begrijpen dat ook atleten die zich geen man en geen vrouw voelen, geweldige sporters kunnen zijn.’

Wat betekent non-binair?

Mensen die zich als niet-binair identificeren, identificeren zich niet alleen als man of alleen als vrouw. Ze zien of presenteren zichzelf als man én als vrouw, of als geen gender hebbend. Ze kunnen van gender veranderen al naar gelang de context en in de loop van de tijd. Niet-binaire personen wensen lang niet altijd een lichamelijke aanpassing. Synoniem van genderfluïde. Veel non-binaire mensen worden graag aangesproken met genderneutrale verwijswoorden, zoals ‘hen’, ‘hun en ‘die’.

(Bron: CNN. NOS; screenshot Twitter)

