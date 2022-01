Roze Golf 30-01: De rooms-katholieke kerk en homoseksualiteit

on

In Duitsland kwamen 125 rooms-katholieke pastores en kerkelijke werkers op tv uit de kast. Frans Bossink van het Werkverband van Katholieke Homo Pastores ziet zoiets in Nederland nog niet gebeuren.

De discussie over hoe de kerk zou moeten omgaan met homoseksualiteit moet ook in Nederland hoognodig gevoerd worden.

De documentaire is hier terug te zien.

De loting is geweest en we weten nu dat S10 in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival Nederland mag vertegenwoordigen. Songfestivalspecialist Barry van Cornewal over het laatste nieuws uit Turijn.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 30 januari tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel