Alle partijen ondertekenen Regenboog Manifest Steenwijkerland

Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Steenwijkerland hebben hun handtekening onder het Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022 gezet. Het Manifest is opgesteld door Stichting Regenboog Steenwijkerland.

In het plan staan negen punten ter verbetering van de sociale positie en emancipatie van LHBTIQ+ers in Steenwijkerland, zoals veiligheid op straat, aandacht voor diversiteit in het onderwijs en een inclusieve werkomgeving.

Met de handtekening roepen de partijen het nieuwe college, dat ontstaat na de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022, op beleid te maken en een aantal maatregelen te nemen.



Regenboog Manifest

De negen punten in het Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022 hebben onder meer betrekking op het aanpakken van discriminatie, het bevorderen van acceptatie op scholen, veilig kunnen sporten, het creëren van een inclusieve werkomgeving en aandacht voor ouderen.

’Qua rechten zijn we in Nederland al heel ver, maar dat betekent nog niet dat we nu achterover kunnen leunen. En daar is de politiek, samen met onze stichting, aan zet’, aldus Stichting Regenboog Steenwijkerland.

Concrete maatregelen

In Regenboog Manifest Steenwijkerland staan concrete maatregelen die de gemeente kan nemen om de positie van LHBTIQ+ers te verbeteren. Zoals met de scholen bespreken op welke wijze ze uitvoering geven aan de wet burgerschapsonderwijs.

Ook moet duidelijker worden waar inwoners terecht kunnen als zij gediscrimineerd worden, op welke grond dan ook.



(Bron en foto: Stichting Regenboog Steenwijkerland)

