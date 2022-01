Kim Putters (SCP): ‘Verbreed kennis over lhbt-problematiek’

on

Gemeenten kunnen meer doen om kennis te bevorderen over de problematiek waarmee LHB-jongeren kampen te hebben. LHB-jongeren lopen veel meer kans op emotionele en psychische problemen dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten.

Die oproep kwam van Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) tijdens een lezing afgelopen woensdag in zijn woonplaats Hardinxveld-Giessendam. Hij riep op om de inclusieve samenleving te bevorderen.

‘Leraren en schoolleiders, jongerenwerkers, medewerkers van centra voor Jeugd en Gezin en sportaanbieders zouden hun kennis moeten verdiepen en delen.’

Putters vindt ook dat gemeenten het goede voorbeeld moeten geven door het aanbieden van een veilige werkplek en het instellen van het meldpunt voor homo- en biseksuele jongeren.

‘Deze groep van 11 tot 16 jaar ervaart fundamenteel meer problemen dan heterojongeren. Ze kampen vaker met gezondheidsproblemen en zijn vaker slachtoffer van pesten. Ze voelen zich drie keer zo vaak ongelukkig als andere jongeren in onze samenleving. Ook de thuissituatie is belangrijk. Ik heb als lhb-jongere het geluk gehad heel gelukkig te zijn opgegroeid in dit dorp, maar veel van deze jongeren ervaren thuis minder steun.’

Hij deed zijn oproep in de naar hem genoemde Kim Putterslezeing, die sinds 2013 jaarlijks in een van de gemeenten in de regio’s Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en Drechtsteden wordt gehouden. Na afloop van de lezing werd Kim Putters onderscheiden met de Gemeentelijke Erepenning van Hardinxveld-Giessendam.

De lezing was vanwege de coronamaatregelen online te volgen. Zo’n 400 belangstellenden zagen Putters de oproep doen om de inclusieve samenleving te bevorderen.

Kijk hier naar de lezing van Kim Putters. Het gedeelte over LHB-jongeren start op ongeveer 58 minuten na aanvang.

(Bron: AD, Kim Putterslezing; foto: SCP, afbeelding: screenshot Youtube)

