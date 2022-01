‘Don’t Say Gay’-wetsvoorstel in de maak in de staat Florida

on

In de Amerikaanse staat Florida zijn twee wetsvoorstellen in de maak dat discussies en gesprekken in scholen over seksuele geaardheid en genderidentiteit moet gaan beperken.

Ook moedigen de voorstellen ouders aan om scholen of leraren aan te klagen die zich met deze onderwerpen bezighouden.

In de twee wetsvoorstellen staat dat een schooldistrict ‘discussie in de klas over seksuele geaardheid of genderidentiteit in het basisonderwijs niet mag aanmoedigen of op een manier die niet geschikt is voor de leeftijd of ontwikkelingsgeschikt is voor studenten.’

Verbod

De voorstanders van LHBTI-rechten noemen het wetsvoorstel de ‘Don’t Say Gay’-wet. Ze vrezen dat als de wet wordt aangenomen, het neerkomt op een verbod op de lessen over LHBTI-onderdrukking en discussies en gesprekken LHBTI-identiteiten.

‘Dit zou de geschiedenis en cultuur van LHBTI+ uit de lesplannen wissen en het stuurt een huiveringwekkende boodschap naar LHBTI+-jongeren en –gemeenschappen’, zegt Melanie Willingham-Jaggers, de uitvoerend directeur van de nationale LHBTI-jongerenbehartigingsgroep GLSEN tegen ABC News. De wet kan volgens activisten betekenen dat hun genderidentiteit of seksuele geaardheid iets is om zich voor te schamen of te verbergen.

Veilige leeromgeving

‘We moeten een leeromgeving creëren waarin ze zich veilig en gezond voelen, anders is het geen effectieve leeromgeving’, zegt Heather Wilkie van de Zebra Coalition, een LHBTI-voorlichtingsgroep in Central Florida.

‘Als je wetten als deze hebt, die onze kinderen rechtstreeks aanvallen voor wie ze zijn, verhindert het dat ze leren’, aldus Heather Wilkie, ‘Het voorkomt dat ze gezond kunnen zijn.’

Fundamenteel recht

Voorstander van de wetsvoorstellen is de Republikein Joe Harding, lid van the Florida House of Representatives. Hij hoopt dat de voorstellen het ‘het fundamentele recht van ouders zal versterken om beslissingen te nemen over opvoeding en controle over hun kinderen.’

Harding reageerde niet op het verzoek van ABC News om commentaar.

(Bron: ABC News; afbeelding: Google Maps)

