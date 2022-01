Nederland in eerste halve finale Songfestival

on

Zangeres S10 doet voor Nederland mee aan de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op dinsdag 10 mei 2022. Dat is bepaald tijdens de loting in Turijn. Ook onder anderen Slovenië, Griekenland, Denemarken en Zwitserland staan in die show. De tweede halve finale is op donderdag. De finale op zaterdag.

Nederland wordt uit de schaal getrokken met allemaal landen.

Tijdens de loting stonden zes schalen op tafel, waaruit steeds na elkaar een land werd getrokken, en of de artiest in het eerste of tweede deel van de show optreedt. De precieze volgorde van de landen tijdens de halve finale-shows wordt later bekend.

In Turijn was ook de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb aanwezig. Volgens traditie overhandigde hij de sleutel van de vorige gaststad -Rotterdam- aan de nieuwe gaststad -Turijn-.

De sleutel van Rotterdam wordt overhandigd aan Turijn.

Bekijk de loting hieronder.

Meer over de loting staat op de website van het Eurovisie Songfestival.

Categorieën:Nieuws