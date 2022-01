Arabische Netflixfilm krijgt zware kritiek om homothema

on

Net uit op Netflix en nu al omstreden: de eerste Arabische speelfilm op het streamingplatform krijgt in het Midden-Oosten zware kritiek. Volgens conservatieve critici zet Perfect Strangers aan tot vreemdgaan en homoseksualiteit.

Een persoon in de film is homo. Ook beschuldigen ze de film ervan om de maatschappij te ontwrichten, meldt The Hollywood Reporter. Perfect Strangers is een remake van de Italiaanse film Perfetti sconosciuti.

Het verhaal gaat over een groep vrienden in Libanon die besluiten om elkaar geheimen te vertellen. In Nederland is eerder al eens een versie gemaakt: Alles op tafel.

Direct na het verschijnen van de Arabische versie op Netflix kwam er op Twitter een stortvloed aan homehaat los. Onlangs zijn meerdere films in het Midden-Oosten niet uitgebracht, omdat ze een lhbti-personage bevatten.

