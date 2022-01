Turkse zangeres Sezen Aksu ligt onder vuur vanwege liedje

on

De Turkse president Erdogan heeft zich uitgesproken over een lied van de populaire zangeres Sezen Aksu. Ze zingt in het nummer ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ (Leven is een prachtig iets) over Adam en Eva.

‘Zeg hallo tegen de onwetende Adam en Eva’, zingt Sezen Aksu in het lied dat ze in 2017 schreef. Adam wordt in de islam gezien als de eerste profeet; daarom wordt ze nu beschuldigd van blasfemie en laster door geestelijken en conservatieven.

Vrijdag sprak ook president Recep Tayyip Erdogan zich tegen het nummer uit, zonder de naam van de zangeres te noemen: ‘onze taak is de tong af te snijden van degenen die laster over Adam en Eva verspreiden.’

De Turkse Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK) zou het televisiezenders en radiozenders hebben verboden het lied van Sezen Aksu, ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’, nog langer uit te zenden.

Reactie

De zangeres publiceerde zaterdagavond de tekst van haar nieuwste liedje: Avcı (Jager).’ Ik ben de gejaagde jij bent de jager’.

Ze schrijft dat ze al 47 jaar teksten schrijft en daar gewoon mee doorgaat.

Steun voor homorechten

Sezen Aksu is enorm populair bij jong en oud, hoewel ze gestopt is met optreden. Ze heeft meer dan 40 miljoen albums verkocht. Ze steunt de strijd voor LHBTI-rechten en wordt gezien als homo-icoon. Ook strijdt ze tegen vrouwenhaat, analfabetisme en discriminatie in het algemeen.

(Bron: Trouw, dejongeturken.com; foto: website Sezen Aksu)

Categorieën:Nieuws