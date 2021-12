LHBT-activist uit Tunesië doet aangifte mishandeling in azc Budel

on

Een 28-jarige uit Tunesië gevluchte LHBTI-rechtenactivist is naar eigen zeggen mishandeld door een beveiliger in het azc in Budel.

Belhassen Azaiez ontvluchtte dit jaar zijn vaderland, nadat hij in augustus door homo-haters in elkaar was geslagen. Sinds vorige maand zit hij in het azc in Budel.

De mishandeling zou hebben plaatsgevonden op zaterdag 4 december. “Ik hoorde herrie op de gang. Ik wilde gewoon helpen”, zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad. Hij bood aan als tolk te fingeren, maar een COA-medewerkster reageerde volgens Belhassen agressief: “shut the fuck up” en “go fuck yourself”.

Een toegesnelde beveiliger nam Belhassen mee naar buiten. “Hij heeft daarbij mijn elleboog verdraaid en mijn hoofd tegen de muur gedrukt. Terwijl ik alleen maar wilde helpen.” Belhassan viel flauw en kwam bij in een ambulance. Hij hoede niet mee naar het ziekenhuis.

Onder druk

De man zou onder druk zijn gezet dor de betreffende medewerkers om niets te vertellen over wat er is gebeurd. Uiteindelijk besloot hij deze week toch aangifte te doen. De politie gaat het voorval onderzoeken.

Belhassen was in Tunesië betrokken bij Shams Association Tunisia, een organisatie in het Noord-Afrikaanse land die opkomt voor LHBTI-rechten. Hij vluchtte naar Nederland nadat hij in augustus in elkaar was geslagen door homofobe landgenoten.

“En nu gebeurt dit. In een land als Nederland waar ik me veilig zou moeten voelen. Ik ben het zo beu. Ik wil gewoon rust”, aldus Belhassen Azaiez.

Andere kijk

Een woordvoerder van het COA laat de krant weten “een heel andere kijk te hebben op het incident”, maar kan verder niets zeggen omdat de zaak in onderzoek is.

(Bron: Eindhovens Dagblad)

