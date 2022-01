Preekcampagne in Canada tegen verbod op conversietherapie

on

Ongeveer 300 christelijke predikanten in Canada gaan zondag preken over de Bijbelse definitie van gender als protest tegen het verbod op het aanbieden van conversietherapie.

Volgens de organisatoren van het protest, Liberty Coalition Canada, is de wet weliswaar bedoeld om individuen te beschermen tegen dwang en misbruik in de vorm van conversietherapie, maar komt de wet er op neer dat het christendom wordt ‘gecriminaliseerd’.

Dominees en hulpverleners moeten volgens de organisatoren het recht hebben om diegenen te helpen die worstelen met ongewenste seksuele verlangens.

Oproep Liberty Coalition Canada:

“Op de eerste dag des Heren nadat Wetsvoorstel C-4 van kracht wordt (16 januari 2022), dient u in het openbaar een preek te houden die specifiek de Bijbelse waarheid verkondigt dat homoseksualiteit en transgenderisme ernstige zonden zijn die door de wet van God worden veroordeeld en die een zondaar uitsluiten van redding zonder bekering.”

“De formulering van dit wetsvoorstel is voldoende ruim om de strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken van christenen die de bijbelse waarheid zouden spreken in het leven van mensen die gebonden zijn aan seksuele zonden zoals homoseksualiteit en transgenderisme.”

De preekcampagne van zondag is bedoeld om “elk jaar een kans te creëren om de Canadezen eraan te herinneren hoe ver hun vrijheden uit hun handen zijn gegaan”, zei organisator ds. Michael Thiessen, voorzitter van Liberty Coalition Canada (foto) tegen The Washington Times, “En om de kerk eraan te herinneren dat Gods goede ontwerp voor mannen en vrouwen en seksualiteit iets is dat ons land hard nodig heeft.”

(Bron: The Washington Times, Liberty Coalition Canada; screenshot video Liberty Coalition Canada)

