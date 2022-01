In Zwolle wordt dit jaar weer een Pride gehouden

on

In Zwolle zijn concrete plannen om weer een Pride te houden. COC Zwolle en de gemeente zijn in gesprek over de invulling van het programma. Dat zegt COC Zwolle-voorzitter Heleen Rompelman zondagavond in de Roze Golf.

De intentie is om een manifestatie te houden in de stad, maar ook op cultureel en sportief vlak iets te gaan doen.

De tentoonstelling ‘Buitengewone geschiedenis. Transgender in Nederland’ maakt onderdeel uit van de activiteiten. De tentoonstelling is, zoals het er nu naar uitziet, vanaf halverwege augustus vier weken in Zwolle te zien.

De eerste keer dat in Zwolle een Pride werd gehouden, was in 2019. De voor 2020 geplande Pride kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

(Bron: Roze Golf; foto: RTV Oost Esther Rikken – Pride 2019)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel