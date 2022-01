Het jaar begint goed: Roze Golf duurt zondagavond een uur

on

De eerste radio-uitzending van de Roze Golf duurt maarliefst een uur! Opnieuw komt het programma Ongelofelijk, dat normaal gesproken tussen 22:30 en 23:00 uur wordt uitgezonden, te vervallen.

In de Roze Golf zijn vier vertegenwoordigers van de COC’s in Overijssel te gast om te praten over het nieuwe jaar, maar ook om terug te kijken op het afgelopen corona-jaar.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 2 januari tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel