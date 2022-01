Israël wijzigt wet: iedereen kan met draagmoeder kind krijgen

on

Elke Israëlische burger – ook alleenstaanden en homoseksuele stellen – kan kinderen krijgen met de hulp van een draagmoeder. Minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz presenteerde dinsdag nieuwe regels die op 11 januari in werking treden.

De nieuwe regels, die op 11 januari van kracht worden, zijn vastgelegd in een richtlijn die is opgesteld door de directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid. De regels volgen na een uitspraak van het Hooggerechtshof over deze kwestie.

De minister maakte de regels bekend op een persconferentie. “Vandaag schrijven we geschiedenis”, zei Horowitz tegen journalisten.

Buitenland

De weg naar het ouderschap via een draagmoeder was in Israël voorheen alleen toegestaan ​​voor heteroseksuele stellen, zij het onder strikte voorwaarden. Homoseksuele mannen moesten daarom vaak genoegen nemen met een draagmoeder in het buitenland.

Volgens een vonnis van het Hooggerechtshof waren de oude regels een schending van mensenrechten.

Transgenders

“Vandaag maken we een einde aan onrecht en discriminatie. Iedereen heeft recht op ouderschap’, zegt hij. Hij benadrukte dat ook transgenders onder de versoepelde regels vallen.

Het nieuwe proces zal “de droom van velen vervullen om een ​​gezin te stichten”, zei Horowitz. Hij benadrukte dat er alles aan zou worden gedaan om de rechten van draagmoeders te beschermen.

Belanghebbenden moeten een officiële aanvraag blijven indienen, een commissie beslist vervolgens over de geschiktheid van de toekomstige ouders en de draagmoeder.

“Spannende dag”

Horowitz (foto) is openlijk homoseksueel: “Dit is een spannende dag voor mij, als homominister die zich terdege bewust is van de uitsluiting en discriminatie van ons door de jaren heen. Het is ook mijn persoonlijke strijd.”

Protesten

In Israël is jaren gestreden voor de aanpassing van de wetgeving. Zo gingen in 2018 demonstranten in diverse steden de straat op om te protesteren tegen wetgeving die homoseksuele mannen uitsluit van het krijgen van een kind met behulp van een draagmoeder.

Toleranter

Israël is de afgelopen decennia aanzienlijk toleranter geworden ten aanzien van homoseksualiteit. Vooral Tel Aviv wordt als bijzonder liberaal beschouwd. Toch kunnen paren van gelijk geslacht niet trouwen in Israël.

(Bron: The Times of Israël; foto: Knesset)

