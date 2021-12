Wereldwijd project om regenboogvlaggen in beeld te brengen

on

Het kan nog net: meedoen aan het wereldwijde ‘Flag in the map’-project, dat in beeld moet brengen hoe LHBTI+ mensen de pride-vlag tonen.

Iedereen die dat wil en dat veilig kan doen, wordt gevraagd een foto van zichzelf met pride-vlag in te sturen.

Vrijdag 31 december sluit de inzendtermijn

De selectie van de foto’s komen in een boek, dat in de Pride-maand juni verschijnt. Ook komen er twee tentoonstelling, in New York en in Londen.

Het project is een initiatief van Report Out en de Gilbert Baker Foundation.

Report OUT is een in Engeland gevestigde organisatie die verslag uitbrengt over en de levens van LHBTI+ers documenteert om het bredere publiek voor te lichten over mensenrechtenschendingen en campagne te voeren voor sociale verandering.

De Gilbert Baker Foundation is een in de VS gevestigde organisatie die zich inzet voor het behoud en de uitbreiding van de erfenis van Gilbert Baker, de maker van de originele, traditionele Pride-vlag.

(Bron: Report Out; foto: hijsen regenboogvlag in Hardenberg op Coming Out-dag 2014)

