Turkse minister: Westen financiert LHBTI-verenigingen

LHBTI-verenigingen in Turkije worden door het ‘Westen’ gefinancierd. Dat heeft Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, gezegd op een bijeenkomst van buurthoofden (Muhtars) in de westelijke provincie Bursa.

Volgens Soylu is er sprake van een constante “aanval” op Turkije vanuit het buitenland, maar dat het land er toch in slaagt om “op de been te blijven” omdat het een “krachtige familiestructuur” heeft.

“Welke moeder of vader in uw buurt heeft bij u een aanvraag ingediend om de LHBT te verspreiden, te ontwikkelen? Heeft een moeder of vader bij u gemeld met de eis: ‘Laat LHBT zich verspreiden in dit land? Laat onze kinderen meer met zulke dingen bezig zijn.’ Waar komt deze liefde dan vandaan? Uit Europa en de VS Hoe komt het? Erg makkelijk. Ze hebben verenigingen, stichtingen in het buitenland en ambassades’, zei Soylu.

Krachtig

“Ze vallen ons aan met drugs, maar we staan ​​op. Ze vallen ons aan met terrorisme, maar we staan ​​op. Ze vallen ons economisch aan, maar we staan ​​op onze benen. Waarom? Omdat onze familiestructuur krachtig is. Onze gezinsstructuur wordt niet door elkaar geschud; zo komen we verder’, zei Soylu.

Volgens de minister is “er is een serieuze financiering” van LHBTI-verenigingen uit het buitenland.

Mensenrechten

Diverse organisaties (Ankara Rainbow Families Association (GALADER), LGBTI+ Families and Relatives Association (LISTAG), Akdeniz Antalya Families Group, Denizli LGBTI+ Families Group en İzmir LGBTI+ Families Group) reageerden verontwaardigd op de uitlatingen van de minister. In een gezamenlijke verklaringen wijzen ze erop dat LHBTI-rechten mensenrechten zijn.

“We nodigen iedereen die de mensenrechten respecteert uit om bij te dragen aan de strijd van onze kinderen om hun eigen leven ​​te leven, en we wensen een land waarin een minister van Binnenlandse Zaken en elke burger gelijk behandelt.”

Geen keuze

Ze schrijven verder in hun verklaring dat de verspreiding van LHBTI niet bestaat. ” LHBTI+ zijn is een levensstijl, geen keuze, LHBTI+ zijn is een bestaan. Het is zo oud als de menselijke geschiedenis en zo gewoon als de menselijke geografie. Er zijn LHBTI+’ers, niemand kan een ander overtuigen om LHBTI+ te worden. Het kan gezegd worden dat LHBTI+ zich niet verspreidt, maar wel zichtbaarder is zonder zich te verhullen.”

(Bron: Tele1, Duvar; foto: Twitter)

