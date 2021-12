Rusland zet LHBTI-organisaties op lijst ‘buitenlandse agenten’

on

Het Russische ministerie van Justitie heeft opnieuw twee LHBTI-organisaties aangemerkt als ‘buitenlandse agenten’.

Het betreft de Coming Out LGBT-initiatiefgroep uit St. Petersburg en de Revers LGBT+-initiatiefgroep uit Krasnodar, meldt het Russische persbureau Tass.

Beide organisaties ontvangen volgens het ministerie geld van de Sphere social and legal charitatieve stichting die ook is opgenomen in de lijst van buitenlandse agenten

Aangemerkt worden als ‘buitenlandse agent’ betekent dat het voor de organisaties een stuk moeilijker wordt om geld te werven voor activiteiten.

De Coming Out LGBT-groep werd in 2008 in St. Petersburg opgericht. Het doel van haar activiteit is de universele erkenning van de menselijke waardigheid en gelijke rechten van iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit.

De Revers LGBT+-initiatiefgroep werd in 2015 in Krasnodar opgericht. Het noemt als missie de bescherming van de rechten en belangen van LGBT-individuen, het overwinnen van discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit, het bevorderen van een gezonde levensstijl, educatieve en culturele activiteiten, het promoten van de waarden van democratie en mensenrechten

Eerder werd al het LHBT-Netwerk op de lijst gezet. Het netwerk helpt homo’s, lesbiennes en transgenders die met de dood worden bedreigd, te vluchten uit Tsjetsjenië.

(Bron: Tass; afbeelding: logo Coming Out LGBT-initiatiefgroep)

