Kijktip: Strijd om Transgenderzorg

Speelt binnen de Nederlandse transgenderzorg meer dan we in de media zien? De transgendergemeenschap wil zorg anders inrichten. Kritische vragen daarover worden snel transfoob genoemd.

Argos Medialogica onderzoekt of een open gesprek over transgenderzorg mogelijk is.

Afgelopen zomer protesteren transactivisten tegen de wantoestanden die volgens hen in de Nederlandse transgenderzorg plaatsvinden. Met slogans als ‘Fuck het VU, Transzorg nu!’ willen transactivisten afdwingen dat de zorg fundamenteel anders wordt ingericht.

De transgendergemeenschap krijgt in de media de ruimte om hun zorgen en grieven te uiten, maar voor mogelijke keerzijdes of afwegingen binnen dit thema is volgens critici in de Nederlandse media te weinig ruimte.

Journalisten, deskundigen en onderzoekers die kritische vragen stellen bij de plannen van de transgemeenschap worden al snel bestempeld als transfoob. Zij zouden bovendien conservatieven met een antitransgenderagenda in de kaart spelen om aan transrechten te tornen. Maar in hoeverre betekent dit dat je er als journalist niet over moet publiceren? Of er geen onderzoek naar moet doen als wetenschapper?

Zondag 26 december, 21.49 uur bij HUMAN op NPO 2 en NPO Start

Foto: Joris van Gennip

