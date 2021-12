Afsluiting homo-ontmoetingsplek bij Son deels teruggedraaid

on

De omstreden afsluiting van de homo-ontmoetingsplek bij Son wordt deels teruggedraaid. De gemeente Son en Breugel sloot vier parkeerhaventjes aan de Hoberglaan af vanwege de ‘toenemende druk op het gebied en zwerfafval’ en ‘signalen van prostitutie en drugshandel’.

“Maar bij dat laatste hebben wij grote vraagtekens”, aldus Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) en Monique van Zwieten (D66) tijdens een ingelast raadsdebat donderdagavond, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Dat er ‘signalen van prostitutie en drugshandel ‘ zouden zijn, blijkt namelijk niet uit openbaar gemaakte stukken van gemeente, politie en Rijkswaterstaat, die werden opgevraagd door de belangenorganisatie Stichting Platform Keelbos.

“Waarom komen de ‘signalen’ daar niet in terug?”’ en “waarom zijn de besluiten dan genomen, op basis van welke argumenten en met welk bewijs?”, wilden de raadsleden weten van de burgemeester. Ook hadden ze vragen over de inzet van boa’s de afgelopen tijd, die bezoekers bekeurden voor onder meer het betreden van het bos na zonsondergang.

“Criminaliseren”

Van Dam: “Seks hebben met elkaar waar andere mensen geen zicht op hebben, is niet illegaal. Maar de gemeente kiest er hiermee bewust voor om alle bezoekers te criminaliseren door boa’s de opdracht te geven te gaan bekeuren. Dat is niet de tolerantie die thuishoort in onze gemeente.”

Burgemeester Gaillard verdedigde het beleid: er zouden ‘mondelinge signalen’ en een geheim rapport van de politie zijn, die de afsluiting rechtvaardigen. “Het is niet onze bedoeling geweest de plek te sluiten. Wel om de signalen en de overlast terug te dringen. Want er is daar echt wel wat aan de hand.”

“Wie heeft er gelijk?”

Toch maakte burgemeester bekend dat twee van de parkeerhaventjes weer open gaan. De geplande afsluiting van een vijfde parkeerplaats is van de baan. Die parkeerplaats werd gebruikt door bezoekers nadat de andere parkeerplekken waren afgesloten. Die parkeerplaats wordt ook gebruikt door andere bezoekers van het bos. Gaillard: “Hiermee willen we ervoor zorgen dat er geen wederzijdse overlast is.”

De aangekondigde maatregelen riepen veel vragen op bij de raadsleden. “Zijn die ernstige signalen nu opeens niet meer aan de orde?”, klonk het. “Wie heeft er nu wel en niet gelijk?” CDA’er Camille Limpens stelde ‘niet overtuigd te zijn van de feitelijkheid van het relaas van de burgemeester’. “En de logica snap ik niet helemaal.”

Kijk hier naar een verslag van ONS:

(Bron: Eindhovens Dagblad; foto: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws