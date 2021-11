Homoseksualiteit niet langer strafbaar in Botswana

on

Het Hof van Beroep van Botswana heeft maandag een uitspraak uit 2019 bevestigd die homoseksualiteit niet langer strafbaar stelde.

Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

De beslissing van het hof komt er op neer dat de bepalingen in het wetboek van strafrecht waarin homoseksualiteit wordt verboden, geschrapt worden.

De staat ging tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof in hoger beroep met als argument dat het wetboek van strafrecht homoseks verbiedt en er geen bewijs is dat de houding van mensen ten opzichte van homoseksualiteit is veranderd.

Schending

Naar het oordeel van het Hof vormt het strafbaar stellen van seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht een schending van de grondwettelijke rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders op waardigheid, vrijheid, privacy en gelijkheid.

“Die secties hebben hun nut overleefd en dienen alleen om wetshandhavers te stimuleren om gluurders en indringers te worden in de privéruimte van burgers”, zei rechter-president Ian Kirby.

Vreugde

Met regenboogkleurige maskers reageerden leden van de homogemeenschap aan de rechtbank met luid gejuich. Sommigen huilden van vreugde.

“Dit zal het landschap van democratie, mensenrechten en gelijkheid in Botswana voor altijd veranderen. Eindelijk heeft de staat er niets mee te maken wat twee instemmende volwassenen privé doen”, zei Sethunya Mosime, voorzitter van de Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana (LEGABIBO), in een reactie.

“Deze zaak heeft de Botswana-democratie en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht op de proef gesteld. We kunnen stellig zeggen dat Botswana een echte democratie is.”

Botswana’s strafwetboek, opgesteld onder Britse heerschappij, verbiedt “vleselijke kennis van een persoon tegen de orde van de natuur”. De veroordeelden riskeren tot zeven jaar gevangenisstraf. Het verbiedt ook “onfatsoenlijke praktijken tussen personen” in het openbaar of privé, bestraft met maximaal twee jaar gevangenisstraf.

Niet meer strafbaar

Botswana is samen met Lesotho, Mozambique, Angola en de Seychellen, een van de weinige Afrikaanse landen waar homoseksualiteit niet meer strafbaar is. Zuid-Afrika is het enige Afrikaanse land waar het burgerlijk huwelijk openstaat voor partners van hetzelfde gelijk geslacht.

(Bron: Reuters; screenshot: African News)

