Homo-bar in Kiev wordt belaagd door gemaskerde mannen

Afgelopen vrijdag is homobar HvLv in Kiev voor de derde keer in drie weken aangevallen door gemaskerde mannen, vermoedelijk uit extreemrechtse hoek.

Aan het begin van de avond bestormden drie aanvallers naar de ingang van de bar en bespoten de bewakers met traangas. Ook werden ze geslagen met wapenstokken. Daarna belaagden nog eens twaalf mensen de bar.

In de zaak waren zo’n vijftien bezoekers. Barpersoneel sloten de deur, maar de aanvallers beukten in op de deur en de ruiten van de bar. Ze gooiden traangas naar binnen en riepen onder meer “dood aan de klootzakken”, “white power ” en “laten we de klootzakken pakken”, meldt de bar op Instagram.

De aanval duurde zo’n vijf minuten. De gealarmeerde veiligheidsdienst arriveerde toen de aanvallers weg waren en de politie kwam nog eens twintig minuten later, schrijft de bar.

“Dit is niet het eerste aanslag op de bar. We zullen niet zwijgen en dergelijke acties van onbekende mensen en politie-inactiviteit tolereren.”

