Geen Ongelofelijk; Roze Golf gaat door tot elf uur

Het programma Ongelofelijk op Radio Oost komt zondagavond wederom te vervallen. Daarom duurt de Roze Golf ook deze zondag weer een uur.

Ongelofelijk is het radioprogramma van het Humanistisch Verbond in Overijssel en wordt gemaakt door studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Normaal gesproken is dat programma na de Roze Golf te beluisteren van 22:30 tot 23:00 uur.

Omdat het programma op het laatste moment is komen te vervallen, hebben de makers van de Roze Golf aangeboden om dat half uur vol te maken.

Bij het maken van het reguliere programma van de Roze Golf was uitgegaan van een half uur zendtijd, valt het programma uiteen in twee delen: het gesprek met Wim en Peter over hun kwekerij en men-only-camping en een half uur muziek met een bijzondere opname van zangeres Dido, het favoriete liedje van dichter en garagehouder Boudewijn Rikmsenspoel en nieuw werk van Alex Klaassen.

Het hele uur Roze Golf is terug te luisteren via uitzending gemist, het gesprek met Wim Peter is ook als podcast terug te luisteren via Stitcher, Spotify en via iTunes.

