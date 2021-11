Kabinet: “Transgenderwet was mensonterend”

on

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) heeft zaterdag in Den Haag excuses gemaakt namens het kabinet voor de transgenderwet zoals die gold tussen 1985 en 2014.

I

Ook krijgen transgender en intersekse personen een schadevergoeding van 5000 euro. Wilden zij in die jaren hun geslachtsregistratie veranderen, dan waren zij verplicht een geslachtsoperatie te ondergaan en zich onomkeerbaar te laten steriliseren.

Ze stonden dus voor de keus: of door het leven gaan met een geslachtsaanduiding die niet paste bij het geslacht waarmee ze zich identificeerden, of een verplichte operatie en sterilisatie.

“Mensonterend”, noemde de demissionaire minister die vereisten tijdens een bijeenkomst in de Ridderzaal. “Tientallen jaren zijn er mensen geweest die medische behandelingen ondergingen die ze helemaal niet wilden. Maar ze wisten dat ze niet anders konden”, aldus Van Engelshoven. “Anderen hebben door deze wet juist gewacht. Ze hebben noodgedwongen uitgesteld zichzelf te worden. Jarenlang.”

Willemijn van Kempen nam in 2020 het initiatief om excuses, erkenning en compensatie te vragen voor de schade die deze “onmogelijke keuze” heeft aangericht. “De Staat heeft mij mijn vruchtbaarheid afgepakt”, zei ze eerder tegen de NOS.

Sinds 1995 zijn ruim 1200 transgender en intersekse mensen daarvan slachtoffer geworden, zegt het Transgender Netwerk Nederland (TNN). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schat dat zo’n 2000 mensen aanspraak zullen maken op de vergoeding.

Eind vorig jaar maakten Van Engelshoven en demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) al online excuses. “Nu doen we het ten overstaan van een deel van de betrokken transgenders in de Ridderzaal en maken we er ook echt een ceremonie van.”

In 2014 is de transgenderwet gewijzigd; toen werd het makkelijker om het geslacht in een geboorteakte te veranderen en werd de verplichte sterilisatie geschrapt. Dat leidde tot een forse toename van het aantal mensen dat officieel van geslacht veranderde.

(Bron: NOS; foto: Minister Van Engelshoven, Rijksoverheid)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws