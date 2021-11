Motie vraagt opnieuw om aparte opvang LHBTI+ asielzoekers

on

In een motie wordt de regering opnieuw opgeroepen werk te maken van opzetten van aparte units voor LHBTI+ asielzoekers. De motie is ingediend door Bij1, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Volt.

De indieners constateren dat een door de Tweede Kamer in 2020 aangenomen motie nog niet geleid heeft tot een plan van aanpak dat de veiligheid voor LHBTI+asielzoekers in azc’s moet garanderen. In de motie staat dat aparte units voor LHBTI+ asielzoekers, als aantoonbaar extra kwetsbare groep, onderdeel zouden moeten zijn van de minimum veiligheidsstandaarden.

De motie kwam na een brandbrief van LGBT Asylum Support aan verantwoordelijk staatssecretaris Broekes-Knol en leden van de Tweede Kamer.

Wanneer de motie wordt behandeld is nog niet bekend.

(Bron en foto: LGBT Asylum-Support)

