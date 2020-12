Excuses voor gedwongen sterilisatie en geslachtsverandering

on

Het kabinet biedt zijn excuses aan voor de oude Transgenderwet, waarbij transgender personen gedwongen sterilisatie of geslachtsverandering moesten ondergaan als zij het geslacht in hun geboorteakte wilden aanpassen.

De wet, die van 1985 tot 2014 van kracht was, leidde tot aanzienlijk leed, schrijven de ministers Van Engelshoven en Dekker aan de Tweede Kamer.

Het Transgendercollectief spande in 2019 een rechtszaak aan tegen de Staat. Volgens het collectief was de wet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en heeft de wet zowel materiële als immateriële schade veroorzaakt.

Transgender personen die tussen 1985 en 2014 de geslachtsregistratie in hun geboortecertificaat wilden aanpassen, moesten daarvoor eerst een fysieke transitie en onomkeerbare sterilisatie ondergaan. ‘Een inbreuk op de lichamelijke integriteit die we ons vandaag de dag eigenlijk niet meer kunnen voorstellen’, stellen Van Engelshoven en Dekker in hun brief. Het gaat om ongeveer tweeduizend mensen.

Naast excuses komt het kabinet ook met een financiële tegemoetkoming. Mensen die een transitie ondergingen toen de wet gold, krijgen 5000 euro.

Die regeling wordt tussen nu en de zomer van volgend jaar verder uitgewerkt.

Het transgendercollectief is positief en opgelucht over de excuses en onvoorwaardelijke erkenning.

‘Het was een indrukwekkend moment dat de overheid verantwoordelijkheid neemt en erkent dat de wet diep leed heeft veroorzaakt. Leed dat gold voor alle transgender en intersekse personen; zij die aan de ingrijpende voorwaarden hebben voldaan en zij die hun transitie hebben uitgesteld of zonder de juiste papieren door het leven moesten.’ aldus de woordvoerders van het collectief.

(Bron: NOS, Transgender Netwerk;

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws