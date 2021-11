Transgender Gedenkdag is zaterdag online te volgen

on

Op zaterdag 20 november is het Internationale Transgender Gedenkdag. Op deze dag wordt stil gestaan bij transgender en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht.

Ook is het een moment om aandacht te besteden aan alle transgender personen die te maken krijgen met geweld, ook in Nederland.

In de Westerkerk in Amsterdam en in Zwolle zijn herdenkingen georganiseerd die online te volgen zijn.

De herdenking in Zwolle wordt georganiseerd door Club-T (COC Zwolle) en Transgender Netwerk Nederland (TNN). Er zijn toespraken van Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid D66, wethouder Dorrit de Jong van Zwolle en Remke Verdegem van TNN.

De herdenking in Zwolle is zaterdag 20 november hier te volgen vanaf 14:00 uur.

