Uitreiking MTV Awards in Boedapest met LHBTI-plus-protest

In Boedapest zijn zondagavond de MTV Europe Music Awards uitgereikt. De prijs in de categorie ‘Generation Change’ ging naar de Hongaarse activiste Viktoria Radvanyi voor haar inzet voor de LHBTI+ gemeenschap.

“Alle mensen worden hetzelfde geboren. Punt”, zei Viktória Radványi in haar toespraak. Haar dank ging uit naar haar partner en mede-campagnevoerders van de vereniging ‘Budapest Pride’, die jaarlijks een demonstratie houdt om de aandacht te vestigen op de discriminatie van seksuele minderheden in Hongarije.

Ook de Duitse entertainer, acteur en schrijver Riccardo Simonetti maakte een statement. Hij was gekleed in een gewaad in de kleuren van de regenboog en had twaalf namen van queermensen op zijn gezicht gezet die het afgelopen jaar “op brute wijze” zijn vermoord vanwege hungeaardheid.

Simonetti schreef op Instagram ter verklaring: “Ik hoop dat wanneer ik hun namen op mijn gezicht schrijf en ik over de rode loper loop in een land met zo’n moeilijke situatie voor de homogemeenschap, mensen zich ervan bewust zullen worden en begrijpen dat homoseksuelen en transfobie gevaarlijk is, dodelijk, en dat verandering dringend nodig is.”

Bij de prijsuitreiking viel de Zuid-Koreaanse groep BTS in de prijzen in maar liefst vier categorieën: ‘Best Pop’, ‘Best K-Pop’, ‘Best Group’en ‘Biggest fans’

De Britse muzikant Ed Sheeran won twee trofeeën (‘Best Artist’ en ‘Best Song’ voor ‘Bad Habits’). De Italiaanse winnaars van het Eurovisie Songfestival Måneskin werden onderscheiden als ‘Best Rock Act’, Taylor Swift als ‘Best US Act’ en Nicki Minaj als ‘Best Hip-Hop Act’.

De prijs in de categorie ‘Video for Good’ ging naar de 19-jarige Billie Eilish (‘Your Power’). Kijk hier voor de complete uitslag.

(Bron: MTV, Instagram; foto: Instagram/screenshot MTV)

