Datingshow wil laten zien dat homo’s gewone mensen zijn

In Hongkong wordt naar verwachting eind december, begin januari de eerste homodatingshow uitgezonden op televisie.

De show is niet alleen een datingshow, maar ook een documentaire en een reality-serie, zegt Vinci Wong, de producer en de presentator van de show.

“Na het zien van de show zullen hetero’s denken: ‘Ze zijn hetzelfde als wij’. Daten, liefde, relaties – het is hetzelfde als voor hetero’s. Liefde is liefde.”

De opnames van de serie van 20 afleveringen zijn grotendeels afgerond.

Aan de show “Boyscation” doen 10 mannen van tussen de 20 en 30 jaar mee, die allemaal een verschillende achtergrond hebben, maar “echt trots zijn dat ze homo zijn”.

Zeldzaam beeld

“Ik wil de denkwijze van deze homomannen en wat de samenleving van hen denkt in beeld brengen”, zegt Wong. De serie geeft volgens hem een zeldzaam beeld van de complexiteit van homo-zijn in de Chinese samenleving.

“Wat zijn de ontberingen waarmee ze worden geconfronteerd? Hoe gaan ze om met hun eigen homo-identiteit binnen het gezin, op het werk of binnen vrienden, en in de Chinese samenleving?”

De 51-jarige Vinci Wong kwam zelf in 2013 uit de kast kwam als homoseksueel en is een van de weinige openlijk LHBTI+-publieke figuren in Hongkong. Hij hoopt dat de show de traditionele opvattingen over seksualiteit helpen veranderen.

“Ik hoop dat ze na het kijken beseffen dat dit de realiteit is. Deze jonge homomannen wonen in dezelfde stad als wij, dus we zouden meer moeten accepteren.”

Niet verboden

Homoseksualiteit is sinds 1991 niet langer bij wet verboden in Hongkong, maar LHBTI+’ers hebben niet dezelfde rechten als hetero’s in de stad met meer dan 7 miljoen inwoners, die is aangewezen als een speciale administratieve regio van China.

Het homohuwelijk en burgerlijke verbintenissen worden nog steeds niet erkend, hoewel de publieke houding ten opzichte van homoseksualiteit over het algemeen als progressiever wordt beschouwd in Hongkong dan op het vasteland van China.

