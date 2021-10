Leeuwarden maakt zich op voor Roze Zaterdag 2021

on

Leeuwarden is zaterdag 16 oktober het decor van Roze Zaterdag 2021. Aanvankelijk zou het jaarlijkse evenement in juni 2020 in de Friese hoofdstad worden gehouden, maar dat kon toen niet doorgaan vanwege de coronpandemie.

Vanwege de overheidsmaatregelen kon Roze Zaterdag ook dit jaar niet in juni worden gehouden; nu de maatregelen zijn versoepeld is 16 oktober gekozen als datum voor Roze Zaterdag 2021.

Het wordt een traditionele Roze Zaterdag met een oecumenische viering, een informatie markt en een groot afsluitend feest. Afwijkend is de parade: gekozen is om met een achttiental pramen door de grachten van Leeuwarden te varen.

Kijk hier voor het complete programma van Roze Zaterdag 2021; voor het meemaken van de activiteiten op het hoofdpodium op het Wilhelminaplein moet je een toegangskaart reserveren. Dat kan hier, gratis. Bij binnenkomst is er een coronatoegangscheck met QR-code en legitimatiebewijs.

