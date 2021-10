Roze Zaterdag 2021 in de ‘City of Love’ Leeuwarden

on

Leeuwarden staat nog tot middernacht nog in het teken van Roze Zaterdag: op diverse manieren wordt aandacht gevraagd voor bewustwording en acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit.

Een van de grote publiekstrekkers was de botenparade met achttien pramen door de grachten, maar ook op het Zaailand en op andere locaties in de stad was en is van alles te beleven.

“Er zijn veel mensen van verschillende leeftijden, de botenparade is een vrolijke aangelegenheid. Ik zie mensen met veel kleuren en vlaggen”, zegt programmacoördinator Eva van Netten tegen Omroep Friesland.

Het was nog wel spannend of het door kon gaan. “Vanwege corona was het al drie keer uitgesteld. Pas bij de laatste persconferentie hoorden we dat het kon, toen moesten we alles nog snel organiseren.”

Roze Zaterdag is en blijft ook activistische dag. “Vandaag is een groot feest om te vieren wie we zijn, de verschillen en overeenkomsten. Maar we staan ook stil bij dat de rechten nog niet voor iedereen helemaal gelijk zijn.”

Van Netten is er trots op dat Roze Zaterdag nu in Leeuwarden is. “Dat is heel bijzonder, daar ben ik trots op. In Fryslân is echt nog wel wat te behalen op het gebied van rechten voor queer mensen, de zichtbaarheid en het verenigen van de community.”

“Er gebeuren zaterdag prachtige dingen. De dag is voor mij heel speciaal”, zegt programmamaker en tv-presentator Sipke Jan Bousema. “Het is voor de eerste keer dat wij zo groot Roze Zaterdag vieren. Dit is de dag van de liefde.”

Er is – gelukkig – veel veranderd in de afgelopen decennia, zegt Bousema. “Zo’n veertig jaar geleden was hier een demonstratie die door de ME uit elkaar is geslagen. Er mocht geen krans met roze lint in de Prinsentuin liggen. Nu worden we gedragen door de overheid en de politie, er is aandacht in de media. Ik ben blij dat ik in Fryslân hand in hand kan lopen met mijn vriend.”

(Bron: Omroep Friesland)

Kijk hier naar de uitzending van Omroep Friesland:

Kijk hier voor ‘roze’ reportages uit het archief van Omroep Friesland

Hieronder foto’s van Bart Oude Scholten en screenshots van Omroep Friesland. In de Roze Golf van zondag 17 oktober is een sfeerimpressie uit Leeuwarden te horen.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws