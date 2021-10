Roze Golf 17-10: In gebruik genomen en weer verwijderd

on

Het afgelopen maandag officieel in gebruik genomen regenboogpad in Enschede is al weer weg: het was te glad. De wethouder legt uit waarom het pad belangrijk is.

Homoseksualiteit in de sport is nog niet echt geaccepteerd. In Almelo werd tijdens diverse workshops aandacht besteed aan het thema.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 17 oktober tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

