Kijktip: To Bi or not to Bi van Bastiaan Rosman

on

BNNVara presentator Bastiaan Rosman is biseksueel en wordt regelmatig met vooroordelen geconfronteerd. Daarom heeft hij het tot op de dag van vandaag niet aangedurfd om uit de kast te komen als biseksueel.

Wel in zijn naaste omgeving, maar niet naar de buitenwereld.

Biseksualiteit wordt binnen de samenleving vaak niet begrepen en daarom ervaren veel biseksuelen het anno 2021 nog steeds als erg lastig om uit de kast te komen.

Veel mensen denken vaak dat je ‘gewoon’ homo bent of dat je geen zin hebt om te kiezen. Zelfs binnen de LHTBIQ+ gemeenschap wordt biseksualiteit gezien als het buitenbeentje.

In de 3Lab documentaire ‘To Bi or not to Bi’ onderzoekt Bastiaan hoe hij zijn biseksualiteit kan omarmen. En dat lukt alleen als hij beter begrijpt waar het vandaan komt. Tijdens zijn zoektocht ontdekt hij dat er weinig biseksuele rolmodellen zijn en dat daar misschien de basis ligt voor zijn onzekerheid. Daar moet verandering in komen en dus besluit hij niet langer in de kast te blijven zitten.

‘To Bi or not to Bi’ is maandag 11 oktober te zien om 23.05 uur door BNNVARA op NPO 3. De documentaire is ook hieronder te bekijken:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder