Regenboogpad Enschede feestelijk in gebruik genomen

In Enschede is maandagochtend het Regenboogpad feestelijk in gebruik genomen.

In aanwezigheid van zo’n vijftig mensen die hadden deelgenomen aan het Regenboogontbijt in het gemeentehuis, hield wethouder Arjan Kampman een korte toespraak waarna het gezelschap getooid met regenboogparaplu’s de weg overstak.

Het Regenboogpad werd vorige week aangelegd bij Hogeschool Saxion aan de De Ruyterlaan. Het fotomoment veroorzaakte een kleine verkeersopstopping.

De wethouder benadrukte in zijn toespraak dat het pad geen officieel zebrapad is. De voetgangersoversteek, waar veel studenten van Saxion gebruik van maken, is een met verkeerslichten beveiligde oversteekplaats.

Begin

“Enschede is sinds 2018 officieel Regenboogstad. Het werd ook wel eens tijd om dat in het openbaar te laten zien.”

Hij zei trots te zijn dat hij het regenboogpad heeft weten te realiseren in zijn ambtsperiode.

“Dit is voor mij pas het begin, het is een aanmoediging om op andere plekken iets soortgelijks te doen.“ De wethouder gaf aan in overleg te zijn met het bedrijfsleven om op het Kennispark iets zichtbaars te creëren.

Het Regenboogontbijt en de ingebruikname van het Regenboogpad vormden de afsluiting van de Regenboogdagen in Enschede.

(Bron en foto: Roze Golf)

