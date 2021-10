Superman uit de kast; heeft een vriendje

on

De nieuwe Superman… is biseksueel. Zijn vriend is journalist, net als het vrouwelijke liefje van zijn vader. Op Coming Out Day heeft de bedenker van de stripreeks ‘Superman, son of Kal-El’ het nieuwe deel voorgesteld.

Superman ken je wel: de held die eigenlijk journalist Clark Kent is en hevig verliefd op journaliste Lois Lane. Als de nood aan de man is verandert Clark in Superman. Inmiddels is Clark met pensioen en is de heldenrol overgenomen door de zoon van Clark en Lois, Jon.

En Jon heeft een relatie met een man, met activistisch journalist Jay Nakamura.

Kans grijpen

Schrijver Tom Taylor zegt tegen magazine IGN: “Ik wist dat als we Clark zouden vervangen door weer een witte heteroheld we een kans zouden missen. Ik heb altijd gezegd dat iedereen helden nodig heeft, en dat iedereen zichzelf moet kunnen terugzien in helden. Vandaag komt Superman, de sterkste superheld op aarde, uit de kast”.

Taylor zegt verder op de site van uitgever DC Comics: “Superman heeft altijd symbool gestaan voor hoop, voor waarheid en juistheid. Vandaag komt er een laag bij. Nu kunnen nog meer mensen zichzelf terugzien in de sterkste striphelden”.

Al eerder kwamen striphelden uit de kast. Pas geleden nog werd bekend dat Robin, het hulpje van Batman, een vriendje heeft. Batwoman was openlijk lesbisch.

