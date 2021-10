Roze Golf 03-10: Enschede en Steenwijk in regenboogkleuren

on

In Enschede gaan maandag de Regenboogdagen van start. Er is van alles te beleven; onder meer is er een roze stadswandeling onder leiding van Hans Lunter (foto).

Ook in Steenwijkerland is er van alles te doen: de stichting Regenboog Steenwijkerland organiseert er voor het eerst de Regenboogweek van 10 tot en met 17 oktober. Maarten Molenkamp van de stichting vertelt over de week.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 3 oktober tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

