Amsterdam kandidaat voor WorldPride 2026

Amsterdam heeft zich kandidaat gesteld voor de organisatie van de WorldPride in 2026. Het is dan 25 jaar geleden dat Nederland als eerste land ter wereld het burgerlijk huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht.

Lucien Spee de Castillo Ruiz, directeur van Pride Amsterdam, wil met de organisatie van de World Pride het jubileum gebruiken “om als Nederland en wereld te reflecteren waar we staan” en de titel ‘Gay Capital of the World’ heroveren. “We zijn achterover gaan leunen.”

De andere kandidaat voor de komende WorldPride is Orlando in Florida. Het is dan precies tien jaar geleden dat bij een gayclub 49 mensen werden doodgeschoten.

Voor 2026 staat geen WorldPride gepland, maar zowel Amsterdam als Orlando hebben verzocht het evenement toch te mogen organiseren.

De eerste WorldPride was in 2000, in Rome. Sindsdien wordt het evenement eens in de paar jaar gehouden, steeds in een andere stad. Dit jaar was WorldPride in Kopenhagen-Malmö. In 2023 is de WorldPride in Sydney. In oktober 2022 wordt bepaald waar de WorldPride in 2026 wordt gehouden.

(Bron: Het Parool, foto: WordlPride Madrid 2017)

