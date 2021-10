Kijktip: Telefilm Alles van Waarde

on

Zondagavond 3 oktober wordt op NPO 3 de Telefilm Alles Van Waarde uitgezonden. De film vertelt het verhaal van twee mannen die op een avond in elkaar geslagen worden. De inwoners van het dorp reageren geschokt.

Is het zinloos geweld? Antihomogeweld? Zowel een filmmaker als een rechercheur proberen te achterhalen wat er is gebeurd. Waarom doen de slachtoffers eigenlijk geen aangifte? Welke geheimen spelen er nog meer in deze religieuze gemeenschap?

‘Alles van waarde’ vertelt het verhaal van Marc, een gelovige man, getrouwd met zijn Amerikaanse vrouw Christy. Maar hij wordt verliefd op een man en worstelt met zichzelf, zijn geloof en zijn omgeving. Teun Luijkx en Abe Dijkman vertolken hoofdrollen in de Telefilm van Stanley Kolk naar een scenario van Cecilie Levy.

‘Alles van waarde’ is een fictief verhaal, maar wel gebaseerd op levensverhalen en ervaringen van gelovige homo’s die ook mee hebben gedacht bij de totstandkoming van deze film.

De film is gemaakt in samenwerking met de EO. Met deze film wil de EO de strijd inzichtelijk maken die een gelovige homo kan voeren met zichzelf, met God en met zijn omgeving om zichzelf te mogen zijn. De EO wil inzicht geven in de worsteling die christelijke homo’s kunnen ervaren en het gesprek rondom geloof en geaardheid verder ondersteunen.

Telefilms zijn speelfilms voor televisie die inspelen op actuele thema’s. De coproducties van onafhankelijke producenten en de publieke omroep krijgen financiële steun van CoBO (Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep).‘Alles van waarde’ is een samenwerking tussen CoBO (Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep), NPO 3 en de EO.

Alles van waarde, NPO3, 20:20 uur

