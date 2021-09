Zwitserland zondag naar stembus: wel of geen homohuwelijk

on

Zwitserland mag zich komende zondag in een referendum uitspreken voor of tegen het openstellen van het burgerlijk huwelijk.

Volgens onderzoeksinstituut GfS Bern heeft het voorstel ‘huwelijk voor iedereen’, de afgelopen maand zes procentpunten verloren aan tegenstanders. Toch is naar het zich laat aanzien een meerderheid van de stemgerechtigden voor de invoering van het ‘homohuwelijk’.

Zwitserland is één van de laatste West-Europese landen waar twee mensen van hetzelfde geslacht niet mogen trouwen.

Het referendum is afgedwongen door tegenstanders van de openstelling, want wie getrouwd is, mag ook kinderen adopteren.

(Bron: Swissinfo)

