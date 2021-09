Ontsnapte verdachte moord op homo in Beveren is terecht

on

De 16-jarige jongen die afgelopen weekend ontsnapte uit de gesloten inrichting in Wingene is terecht. Hij werd in de nacht van dinsdag op woensdag gearresteerd in een hotelkamer in Blankenberge, samen met een andere minderjarige die met hem gevlucht was.

De 16-jarige wordt verdacht van de moord op man die in maart in een park in Beveren bij Antwerpen. De man werd er naartoe gelokt via een afspraak via een datingapp en vervolgens overvallen door drie jongens. Daarbij kwam het tot een vechtpartij waarbij het slachtoffer met een mes werd gestoken.

De drie verdachten konden worden aangehouden nadat ze zich hadden gemeld bij de politie.

De twee ontsnapte jongens konden worden aangehouden na een tip dat ze in een hotel in Blankenberge waren. Waar de andere jongen van verdacht wordt, is niet bekend.

(Bron: VRT)

