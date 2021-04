Zwitserland krijgt referendum over ‘huwelijk voor iedereen’

on

De tegenstanders van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht hebben genoeg handtekeningen verzameld om een bindend referendum over de openstelling te kunnen afdwingen.

De federale kanselarij maakte deze week bekend dat de tegenstanders van de wet die in december vorig jaar door het parlement werd aangenomen in totaal 61.027 geldige handtekeningen hebben verzameld.

Onder het Zwitserse systeem van directe democratie kan een wet die door het parlement is aangenomen, voor een nationaal referendum worden gebracht als 50.000 handtekeningen binnen een tijdsbestek van 100 dagen worden verzameld.

Najaar

Volgens een woordvoerder van de kanselarij zal de overheid in mei een datum vaststellen voor het referendum, dat op zijn vroegst in september kan plaatsvinden.

Tegenstanders van de wet spreken van ‘valse huwelijken’ en zeggen dat alleen een man en een vrouw kunnen trouwen. Ze voerden campagne met de slogan: ‘Ja tegen het huwelijk en het gezin, nee tegen het huwelijk voor iedereen’.

Ze zeggen ook dat het ‘juridisch en moreel twijfelachtig’ is om lesbische koppels toegang te geven tot procedures voor spermadonatie en dat er rekening moet worden gehouden met het welzijn van kinderen.

Voorstanders

Het referendum lijkt kansloos; uit een enquête die in 2020 werd gehouden in opdracht van Pink Cross, de Zwitserse koepelorganisatie van homo- en biseksuele mannen, bleek dat meer dan tachtig procent van de Zwitsers voorstander is van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht het homohuwelijk.

De liberale actiegroep Operation Libero stelt dat “het belangrijk is dat mensen in Zwitserland kunnen trouwen ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit”. Hun petitie is al ruim 108.000 keer ondertekend.

(Bron: Newsmonkey, Swissinfo, Operation Libero; foto: Operation Libero)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws