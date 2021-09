Homo-ontmoetingsplek langs A 15 afgezet met rood-wit lint

on

Een aantal vaste bezoekers van homo-ontmoetingsplek bij de parkeerplaats Veenbult langs de A15 hebben de bosjes afgezet met rood-wit lint.

Ze zeggen dat Rijkswaterstaat van plan is de bosjes te snoeien en willen dat voorkomen. Om de bosjes te ‘beschermen’, werden er rood- witte linten gespannen. Rijkswaterstaat ontkent van plan te zijn de bosjes te kortwieken.

De parkeerplaats tussen Gorinchem en knooppunt Deil is al sinds 1970 in gebruik als homo-ontmoetingsplek. Het is de enige overgebleven plek in de wijde omgeving. Een vaste groep bezoekers houdt de plek zelf schoon. Ze hebben aangekondigd de plek kost wat kost te willen beschermen.

(Bron en screenshot: Omroep Gelderland)

