Je moet het maar durven: in het hol van de leeuw om uitleg vragen. Henk Offermans deed dat. De Limburger vroeg tijdens een manifestatie van Forum voor Democratie aan partijleider Thierry Baudet of hij al excuses had aangeboden aan journalist Joost Vullings vanwege een homo-opmerking.

Offermans stelt zijn vraag aan Baudet.

Baudet noemde de journalist onlangs homo toen die vanwege de coronaregels geen hand van Baudet wilde. Tijdens een bijeenkomst van Forum in Heerlen vraagt Offermans om opheldering over Baudets opmerking.

Na Offermans vraag doet Thierry Baudet lacherig en zegt dat hij Vullings beter een valse nicht had kunnen noemen. Offermans bijt de politiek leider daarna toe dat hij dat geen grapje vindt. “Hier staat een echte homo voor u en homo is geen scheldwoord”.

Later verklaart Offermans in De Limburger: „Niet iedereen mag alles maar ongestraft zeggen.”

“Ik had hem eigenlijk een valse nicht moeten noemen” antwoordt @thierrybaudet op de vraag of hij al excuses heeft aangeboden aan journalist @JoostVullings die door Baudet werd uitgescholden voor homo. #fvd pic.twitter.com/O14BHv2GMq — dr. Marina (@mmeeuw) September 12, 2021

