Ruiten ingegooid in Amsterdam waar regenboogvlag hing

In Amsterdam hebben onbekenden ruiten ingegooid van woningen waar de regenboogvlag uithing. Het gaat om twee ruiten. Ook is een van de woningen met eieren bekogeld. Het gaat om woningen aan de Leeuwendalersweg in de wijk Bos en Lommer.

Op één na zijn alle vlaggen in de straat weggehaald.

Ze waren opgehangen om steun te betuigen aan de bewoners van de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat. Daar werd vorige maand brand gesticht. Papieren regenboogvlaggetjes en Pride-posters waren in brand gestoken.

De buurt reageert geschrokken. ‘Aan een kant van de straat hingen denk ik een stuk of vijf, zes regenboogvlaggen’, vertelt een buurtbewoner. ‘Toen is eerst bij een woning de steen door de ruit gegooid. Of tegen de ruit. En, ik geloof een of twee dagen later, was de volgende aan de beurt.’

‘Ik heb zelf ook geen regenboogvlag opgehangen vanwege het vermoeden dat het kon gebeuren. ‘

Een woordvoerder van de politie laat aan AT5 weten dat er twee keer aangifte is gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hetzelfde rechercheteam dat bezig is met het onderzoek naar de brandstichting in de studentenflat. De politie vraagt getuigen zich te melden en is ook nog op zoek naar camerabeelden.

