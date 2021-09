Journalist aangevallen in Brussel en uitgescholden voor homo

on

VRT-journalist Riadh Bahri is vrijdag in Brussel aangevallen op straat, beroofd van zijn ketting en uitgescholden voor ‘vuile homo’.

Riadh Bahri heeft aangifte gedaan. Omdat de dader hem ook homofobe beledigingen nariep, spreekt de politie van een mogelijk haatmisdrijf op basis van geaardheid.

Bahri raakte licht gewond en is vooral onder de indruk van wat hem overkwam, schrijft hij op Twitter ‘Geen zichtbare verwondingen maar wel pijn op de borstkas en in mijn benen na een paar rake klappen, en schoppen. Wel diep onder de indruk nu. Dat vooral. En eigenlijk heel droef.’

Aangifte doen

In de eerste zes maanden werd zeven keer aangifte gedaan in politiezone Brussel Hoofdstad Elsene waarbij het mogelijk ging om een haatmisdrijf op basis van seksuele geaardheid. ‘Dat is eerder weinig, de drempel om zulke feiten te melden, lijkt nog te hoog’, zegt een politiewoordvoerder. Ze roept dan ook alle slachtoffers op om aangifte te doen.

Commissaris Olivier Slosse legde in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1 uit waarom mensen aarzelen om aangifte te doen: ‘Het kan zijn dat iemand schroom heeft uit angst om geout te worden naar familie toe. Maar dat doet de politie niet. Je weet als slachtoffer ook niet altijd of je seksuele oriëntatie een rol speelde. Daarom is het belangrijk om mee te geven wat de verdachte gezegd heeft.’

Volgens de commissaris is de pakkans bij zo’n haatmisdrijf groot: ‘Als je klacht een indient, wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. De beschrijving van de dader doet mogelijk een belletje rinkelen bij het wijkteam.’

