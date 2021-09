Roze Golf 12-09: Cursus zelfverdediging voor LHBTI+jongeren

on

In Zutphen zijn sinds dit voorjaar maandelijks bijeenkomsten voor LHBTI+ jongeren onder de noemer Young Pride Zutphen. Afgelopen woensdag was de groep te gast in de sportschool Protect & Defend voor een gastles zelfverdediging.

Iris noemt zich zelf bi-seksueel; ze kan verliefd worden op jongens, maar ook op meisjes. Ze vertelt over hoe dat is voor haar en tegen welke vooroordelen ze aanloopt.

Omdat het programma ‘Ongelofelijk’ van het Humanistisch Verbond vanwege de vakantie komt te vervallen, duurt de Roze Golf een uur.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 12 september tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel