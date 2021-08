Transvrouw Daphne: ‘Glanerbrug is er wél klaar voor’

on

Mensen die plotseling niets met je te maken willen hebben, maar ook wildvreemden die een duim naar je opsteken. Sinds Daphne (53) als vrouw door het leven gaat, maakt ze het dagelijks mee.

Het verhaal van Lars uit Glanerbrug greep haar aan, temeer omdat ze het dorp goed kent. ‘Mensen zeggen nooit dat ze zélf moeite met je hebben. Ze zeggen altijd dat anderen het afkeuren.’

Lars (18) kreeg deze week te horen dat hij niet met nagellak op achter de kassa van de Jumbo mocht zitten. het dorp zou er niet klaar voor zijn. Hij nam ontslag en deed zijn verhaal in de media. Honderden mensen spraken hun steun uit, onder wie Daphne uit Enschede.

‘Toch is Glanerbrug wél klaar voor jongens met nagellak’, zegt Daphne tegen RTV Oost. ‘Er is een minderheid die nadrukkelijk aanwezig is en het afkeurt. Maar ik kom zó vaak in Glanerbrug, waar veel mensen zijn die mij zowel vóór als na mijn operatie kennen. En de grote meerderheid steunt me.’

(Bron en foto: RTV Oost)

