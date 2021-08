COC deelt roze koeken uit in Glanerbrug

on

Vrijwilligers van COC Twente-Achterhoek hebben zaterdag gesprekken aangeknoopt met het winkelend publiek over nagellak en het vertrek van Lars bij Jumbo.

Daarbij deelden ze roze koeken uit.

‘Wij zijn hier niet omdat Lars homo is, maar omdat hij niet zichzelf kan en mag zijn achter de kassa van de supermarkt. Wij vragen hier om begrip voor gendergelijkheid, met als uitgangspunt dat mannen en vrouwen niet van elkaar verschillen, dat ze gelijk worden behandeld en zich op dezelfde manier mogen uiten’, licht Freerk Jager de actie van COC Twente-Achterhoek nog eens toe.

In eerste instantie was het Lars te verstaan gegeven dat hij niet met gelakte nagels achter de kassa kon zitten, omdat Glanerbrug er niet klaar voor was en de supermarkteigenaar Lars tegen zichzelf in bescherming wilde nemen.

Volgens het COC had niemand problemen met een jongen achter de kassa met nagellak op.

De gesprekken over nagellak en genderdiversiteit verliepen positief en gemoedelijk. Er was maar weinig discussie en de koeken vonden gretig aftrek.

Inmiddels heeft de supermarkteigenaar zijn mening herzien; Lars is met gelakte nagels weer welkom achter de kassa, mét gelakte nagels. Een concurrerende supermarkt heeft Lars een baan aangeboden.

(Bron: RTV Oost; foto’s: RTV Oost, COC Twente Achterhoek)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws